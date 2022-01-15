Врачи рассказали о лечебных свойствах водки

Специалисты считают, что водка является эффективным способом лечения остеохондроза.

Так, при обострении этой болезни рекомендуется делать водочные компрессы. По мнению медиков, они помогут снять отеки и прогреть больную область, что позволит снизить боль.

Как отмечается, остеохондроз, причисляемый к «болезням современности», поражает каждого третьего жителя Земли. Люди с этим диагнозом испытывают боли в спине и шее, а иногда в плечах и даже руках.

При остеохондрозе стираются диски между позвонками. Неправильное питание или упражнения могут усугублять ситуацию. Людям с остеохондрозом нельзя употреблять спиртные напитки и табак, поскольку может замедляться проходимость крови по сосудам, говорится в статье.

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