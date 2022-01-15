Врач назвал одну из причин избыточного веса у детей до трех лет

Около 40% детей в возрасте до двух лет употребляют шоколад, а в период с двух до трех лет – около 80%, это приводит к избытку массы тела, заявила врач-педиатр, ведущий научный сотрудник Ольга Лукоянова.

«Молочный шоколад представлен (в рационе) у 40% детей на втором году жизни, у 80% — на третьем году жизни… Анализ антропометрических параметров детей выявил не радостную картину – у нас практически каждый четвертый ребенок на втором году жизни имеет избыток массы тела», — сказала Лукоянова журналистам.

Она отметила, что эксперты-диетологи не рекомендуют употреблять до трехлетнего возраста шоколад и кондитерские изделия, имеющие в своем составе маргарин, разрыхлитель, искусственные красители, ароматизаторы и заменители сахара.

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