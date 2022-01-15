Названы причины появления заед

Педиатр Дарья Власенко перечислила причины появления заед.Болезненные воспаления в уголках губ хоть раз бывали у каждого. Другие названия этого недуга — ангулярный стоматит, хейлит. Он может быть, как односторонним, так и двусторонним.

Появление заед может быть вызвано обилием причин. Наиболее распространенные внешние факторы:

повышенное слюноотделение, которое вызывает экзематозный хейлит (часто наблюдается при прорезывании зубов);

сухость губ из-за холода или при атопического дерматита;

механическая травма;

последствия применения агрессивных кремов для лица и лечения акнэ;

бактерии, грибки, герпес.

К внутренним причинам трещин в уголках рта можно отнести такие заболевания, как анемия, сахарный диабет, прием гормональных лекарств или антибиотиков, проблемы с иммунитетом, а также особенности анатомического строения губ.

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