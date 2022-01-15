Врачи рассказали о причине зависимости от носовых капель

Искривленная перегородка носа, которая есть у 90% людей, приводит к нарушениям работы носа и зависимости от носовых капель, сообщает министерство здравоохранения.

Как отметил заведующий ЛОР-отделением городской больницы №1 Сергей Троицкий, слова которого передает Минздрав, когда искривлена перегородка, нарушается аэродинамика носа: потоки воздуха «начинают идти по носу не так, как заложено природой, а с искажениями».

«Например, у человека есть искривление перегородки. Поток воздуха ударил в это искривление, отрикошетил. Дальше вместо того, чтобы завихриться и идти в носоглотку, он попадает на боковую стенку носа. На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать… Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли», — рассказал Троицкий.

Врач подчеркнул, что под воздействием капель меняется слизистая носа: чем запущеннее ситуация, тем меньше вероятность, что коррекция формы носовой перегородки поможет полностью восстановить функцию носа. По данным ведомства, примерно у 90% населения искривлена перегородка носа, часть из них не может дышать без применения сосудосужающих капель.

«Это может длиться не неделю, а месяцы или несколько десятков лет, приводя к полной зависимости от носовых капель», — заключили эксперты.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова подчеркнула, что в такой ситуации нельзя заниматься самолечением и использовать капли, необходимо обратиться к специалистам, которые поставят диагноз и назначат лечение.

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