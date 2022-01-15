Запад не перестает предупреждать мир и Украину о подготовке РФ к вторжению

Официальные лица администрации Белого дома всё громче говорят об угрозе российского вторжения в Украину. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, поводом для вторжения РФ, среди прочего, может стать попытка переворота в Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркивает, что «в рамках своих планов Россия закладывает основу для возможности фабрикации повода для вторжения, в том числе с помощью диверсионных действий и информационных операций, путем обвинения Украины в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины». По ее словам, военное вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля. То, что США располагают данными о подготовке Россией повода для вторжения в Украину, подтвердил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Насколько вторжение вероятно? Почему данная ситуация стала возможной? Портал «Комментарии» разбирался в ситуации вместе с экспертами.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Наиболее легитимным с точки зрения россиян выглядит начать боевые действия с Востока

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает:

«Анализ различных разведорганов – украинских, союзнических – говорит о том, что РФ завершает формирование ударной группировки. Сосредоточена даже логистика: горюче-смазочные материалы, госпиталя, необходимый ресурс для продвижения вперед. Но от жд-станций, аэродромов есть расстояние от 100 до 200 км, которое необходимо преодолевать транспорту, чтобы обеспечить подачу войск во время наступления. И тут пока готово не всё. Но чтобы наращивать эти возможности, россияне перегнали ближе к нашей границе транспортные и боевые вертолеты, сосредотачивают там бригады материально-технического обеспечения. Ведь один выстрел из системы залпового огня – это грузовая машина боеприпасов».

Параллельно, продолжает генерал, страна-агрессор проводит и планирует спецоперации на территории Украины.

«С точки зрения Путина – было бы хорошо путем дестабилизации ситуации внутри нашей страны обеспечить своим гибридным силам возможности для ведения войны. Но с 2014 года пророссийских сил, «пятой колонны» стало куда меньше. И потому РФ приходится тратить всё большие ресурсы на спецоперации, изыскивать разные направления для ударов на уровне обеспечения гибридной войны. Это и антивакцинаторские акции, и экономические удары (в том числе энергетическое, создавая перспективы отключения электричества). Теперь всё это наращивается тем, чтобы обеспечить формальную легитимность для вторжения», – поясняет Игорь Романенко.

По его мнению, созданием казуса белли (повода для войны) россияне не особо озабочены. Что-что, а такой повод они найдут всегда.

«Наиболее легитимным с точки зрения россиян выглядит начать боевые действия с Востока. Аргументация уже не только в том, что украинские военные якобы обстреливают русскоязычных жителей ОРДЛО, но и – что под ударом граждане РФ. Не даром ведь раздали сотни тысяч паспортов, – подчеркивает генерал. – Известный прием: ряженые в чужую форму военные устраивают обстрелы гражданской инфраструктуры».

В последнее время активизировались действия страны-агрессора в ракурсе подрыва доверия к украинской власти и к нашим зарубежным партнерам.

«Российские пропагандисты и их пособники вбрасывают меседжи: Зеленский не самостоятелен в управлении государством, не способен в острых ситуациях работать как верховный главнокомандующий; союзники говорят много, но реально помогать не готовы. И так далее…», – делится Игорь Романенко.

Он акцентирует, что ситуация усугубляется. И к концу февраля может перерасти в активную фазу. Не обязательно это будет полномасштабная война. Но вполне возможны разнообразные провокации.

«Как элемент подрыва изнутри – показательны недавние кибератаки на сайты украинских госорганов, различных министерств, ведомств, администраций. 14 января их произошло около 70. Ранее подобные были в странах Балтии, Польше, США. Так Россия проверяют свои возможности, чтобы в наиболее важные для нее фазы проведения операции максимально осложнить в Украине управление государственными структурами, обеспечение гражданской обороны, создавая панику и хаос. Так что происходит поиск и наработка причин для агрессии против Украины. И тренировка своих сил – следующие атаки могут быть более серьезные и мощные, – предупреждает генерал. – Вывод для Украины, государственных структур, общества: надо активизировать подготовку к противодействию проведению спецопераций внутри страны, а также – подготовку в ракурсе отражения начала боевых действий, которыми РФ завершает подобные процессы».

С точки зрения стратегии безопасности РФ – граница с Украиной превращается в границу с НАТО

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что мы являемся свидетелями жесткого противостояния между РФ и США, где каждая из сторон имеет силу и вес. Противостояние борцов сумо, которым лучше под ноги не попадаться. Украина, к сожалению, попалась…

«С точки зрения расположения войск – картина простая. РФ считает, что Украина превратилась в территорию НАТО. В страну, на территории которой может размещаться оружие Альянса, угрожающее РФ. Получается, есть блок НАТО – страны, которые под зонтиком США И есть территории, которые содружественны с НАТО или стремятся туда хотя бы на словах – и где могут располагаться силы и средства (те же военные инфраструктурные объекты) Альянса-США. И с точки зрения стратегии безопасности РФ – граница с Украиной превращается в границу с НАТО. Это уже не кордон с Украиной как с нейтральной, внеблоковой страной, а кордон с НАТО, который Россия считает своим оппонентом. Соответственно, российское руководство размещает свои войска не просто на российско-украинской границе, а на границе с территорией, которую рассматривает в качестве вражеской», – поясняет Михаил Чаплыга.

По его словам, пока мы были нейтральны или играли в многовекторность, Россия этого не предпринимала. Но как только украинское руководство заявило о курсе в НАТО, да еще и потребовало назвать конкретные сроки вступления и даже разместить базы, вооружение Альянса, включая ракеты, на нашей земле, мы перешли в категорию «территории НАТО». Соответственно, граница с Украиной стала рассматриваться РФ как граница с вражеским блоком.

«Обращу внимание, что Россия опубликовала данные о размещении войск НАТО на ближних с ней границах. И, по сути, разместила по периметру своих границ соответствующее количество войск. Такой себе военный баланс, – отмечает эксперт. – Во время недавних дискуссий представители НАТО указывали, что разместили войска на своей территории, вдоль своих границ. А потому РФ должна отвести войска от границ с Украиной, которая не является страной-членом Альянса. На что Россия привела вышеуказанные мной аргументы. Дескать, она рассматривает сегодняшнюю Украину как территорию стран НАТО. И предпринимает соответствующие действия для своей защиты. В результате непродуманной политике украинских властей (и предыдущих, и действующих), Украина фактически стала полем боя, где выясняют и будут выяснять свои отношении РФ – с одной стороны, а с США и Британией – с другой».

Если говорить о собственно вторжении, то прямой заход российских войск в Украину и взятие под контроль Киева – маловероятно, считает Михаил Чаплыга. Даже с точки зрения финансово-организационных моментов, не говоря уж о политических…

«Получение россиянами контроля над Харьковом я бы оценил в 20%. А вот открытый заход в ОРДЛО – процентов в 80, – прогнозирует эксперт. – При том, что это всё равно будет считаться прямым вторжением в Украину, что чревато для РФ массой проблем, включая новые санкции. Однако это вполне реально, если, к примеру, украинская власть откажется имплементировать политическую часть Минских соглашений. Тогда РФ может официально признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» (подобные законопроекты уже регистрируются в Госдуме). После чего последует просьба «республик» о поддержке – и Россия введет туда свои войска уже открыто».

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