Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга

Врач-онколог Андрей Пылев в разговоре с телеканалом, сколько могут прожить пациенты, у которых диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

По его словам, для глиобластомы характерна высокая степень агрессивности, однако даже при неоперабельной опухоли возможны варианты лечения, позволяющие продлить человеку жизнь.

Он добавил, что в этом случае медики чаще всего используют комбинированную терапию.

«Если терапия проводится, то продолжительность жизни составляет два года».

При этом в некоторых случаях пациенты с этим заболеванием проживали пять лет, отметил врач.

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