Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов

Непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю снижает риск возникновения инсульта и инфаркта почти наполовину. Такие выводы ученых опубликованы в журнале Heart (British Medicine Journals).

Группа исследователей из Лозаннского университета в течение восьми лет наблюдала за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. На момент начала наблюдения ни у кого из них не было проблем с сердцем, однако в последующие годы у испытуемых начали диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, которые в том числе приводили к смерти.

Ученые тщательно проанализировали образ жизни, который вели пациенты, учитывая также дополнительные факторы: пол, возраст, индекс массы тела, наследственную предрасположенность к различным заболеваниям и вредные привычки.

Выяснилось, что у тех наблюдаемых, кто раз-два в неделю недолго спал днем, инсульты и инфаркты диагностировали на 48 процентов реже. Причем речь шла именно о кратковременном сне — около 30 минут. Частый и продолжительный дневной сон, наоборот, свидетельствует о проблемах со здоровьем, отметили ученые.

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