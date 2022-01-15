Как спать, чтобы не заболеть? Рекомендации специалистов

Позы, которые человек принимает во время сна, могут повлиять на его здоровье, уверены специалисты.

Так, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Крым Валерий Садовой считает, что самая опасная для человека поза во сне – это «сидя»: она плохо влияет на сердце и увеличивает внутрибрюшное давление, а это «чревато расширением вен и тромбозом». Поза «на боку» также не является оптимальной, так как влияет на позвоночник, сказал Валерий Садовой.

Кардиолог порекомендовал спать, лежа на спине.

С ним не согласен врач-сомнолог, доктор биологических наук, председатель правления Российского общества сомнологов, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Владимир Ковальзон.

По его мнению, сон на спине крайне опасен – он провоцирует сильный храп, который может привести к инсульту, причем даже у молодых людей. Подвержены храпу, прежде всего, люди с избыточным весом, уточнил врач.

Он подчеркнул, что при храпе человек обязательно должен обратиться к врачу, сейчас существуют действенные методы борьбы с этой опасной патологией.

По словам врача, человек в течение ночи в определенные моменты сна должен менять позы около десяти раз. Сон в одной позе – признак глубокой патологии, отметил врач-сомнолог.

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