Только 2 области Украины находятся в оранжевой зоне карантина: где самая тяжелая ситуация

Самая напряженная ситуация в Ивано-Франковской и Сумской областях. В обоих регионах превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования.

Актуально Заболеваемость не снижается: в Украине снова выявили более 10 тысяч COVID-больных

Ситуация в «оранжевых» областях

Коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом в Прикарпатье вырос до 25,9%. Показатель, который должен составлять не более 20%, превышен третий день подряд. Уровень и динамика госпитализаций постепенно увеличиваются.

Между тем, в Сумской области этот показатель составляет 25,8%. Но в этом регионе несколько улучшилась ситуация с госпитализациями – за прошедшие сутки больше пациентов выписалось, чем попало в больницы.

Обратите внимание: оранжевый уровень эпидемической опасности не имеет дополнительных ограничений – это сигнал того, что регион приближается к красной зоне. Но при необходимости местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения самостоятельно.

Какая ситуация в других регионах

Уровень заболеваемости по стране плавно растет – в настоящее время 198 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 12,2% при норме ≤20%/<4%. А вот охват тестирования находится на уровне 1038 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций из-за COVID-19 достаточно низкий – 25,6 при максимальной норме 60 на 100 тысяч населения.

Динамика уровня госпитализаций тоже невысока – 6,3% при допустимой норме в 50%. Между тем загруженность коек с кислородом немного выросла и составляет 22,3% (допустимая норма – 65%).

Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала