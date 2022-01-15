Специалисты составили рейтинг из ТОП-20 безопасных авиакомпаний

Аналитическая компания AirlineRatings.com, занимающаяся анализом безопасности авиакомпаний и рейтингом продуктов, обнародовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний на 2022 год. Как сообщает meta.ua, к сожалению, в топ-20 не попал ни один украинский авиаперевозчик.

Авиаперевозчики — фото из depositphotos.com

Специалисты компании при оценке учитывали следующие факторы: количество авиакатастроф и серьезных инцидентов, возраст самолетов каждого перевозчика, соблюдение противоэпидемиологических мер.

Главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас заявил, что названные авиакомпании являются выдающимися в отрасли и находятся в авангарде безопасности, инноваций и запуске новых самолетов. Все участники оценивались в двух «весовых категориях» – большие перевозчики, а также лоукостеры. В общей сложности принимали 385 компаний по всему миру.

Интересно, что австралийская Qantas потеряла свое первое место. Она удерживала звание самой безопасной авиакомпании мира фактически с 2014 года. Причиной было названо небольшое увеличение количества инцидентов в сочетании с возрастом флота. И таким образом, она переместилась на седьмое место.

ТОП-20 самых безопасных авиакомпаний мира:

1 — Air New Zealand,

2 – Etihad Airways,

3 — Qatar Airways,

4 – Singapore Airlines,

5 – TAP Air Portugal,

6 – SAS,

7 – Qantas,

8 — Alaska Airlines,

9 – EVA Air,

10 — Virgin Australia/Atlantic,

11 — Cathay Pacific Airways,

12 — Hawaiian Airlines,

13 – American Airlines,

14 — Lufthansa/Swiss Group,

15 – Finnair,

16 – Air France/KLM Group,

17 – British Airways,

18 – Delta Air Lines,

19 – United Airlines,

20 – Emirates.

ТОП-10 лоукостеров:

1 – Allegiant Air,

2 — easyJet,

3 – Frontier Airlines,

4 – Jetstar Group,

5 – Jetblue,

6 – Ryanair,

7 – Vietjet Air,

8 – Volaris,

9 — Westjet

10 – Wizz Air.

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