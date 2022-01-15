Специалисты составили рейтинг из ТОП-20 безопасных авиакомпаний

Аналитическая компания AirlineRatings.com, занимающаяся анализом безопасности авиакомпаний и рейтингом продуктов, обнародовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний на 2022 год. Как сообщает meta.ua, к сожалению, в топ-20 не попал ни один украинский авиаперевозчик.
Авиаперевозчики — фото из depositphotos.com
Специалисты компании при оценке учитывали следующие факторы: количество авиакатастроф и серьезных инцидентов, возраст самолетов каждого перевозчика, соблюдение противоэпидемиологических мер.
Главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас заявил, что названные авиакомпании являются выдающимися в отрасли и находятся в авангарде безопасности, инноваций и запуске новых самолетов. Все участники оценивались в двух «весовых категориях» – большие перевозчики, а также лоукостеры. В общей сложности принимали 385 компаний по всему миру.
Интересно, что австралийская Qantas потеряла свое первое место. Она удерживала звание самой безопасной авиакомпании мира фактически с 2014 года. Причиной было названо небольшое увеличение количества инцидентов в сочетании с возрастом флота. И таким образом, она переместилась на седьмое место.
ТОП-20 самых безопасных авиакомпаний мира:
1 — Air New Zealand,
2 – Etihad Airways,
3 — Qatar Airways,
4 – Singapore Airlines,
5 – TAP Air Portugal,
6 – SAS,
7 – Qantas,
8 — Alaska Airlines,
9 – EVA Air,
10 — Virgin Australia/Atlantic,
11 — Cathay Pacific Airways,
12 — Hawaiian Airlines,
13 – American Airlines,
14 — Lufthansa/Swiss Group,
15 – Finnair,
16 – Air France/KLM Group,
17 – British Airways,
18 – Delta Air Lines,
19 – United Airlines,
20 – Emirates.
ТОП-10 лоукостеров:
1 – Allegiant Air,
2 — easyJet,
3 – Frontier Airlines,
4 – Jetstar Group,
5 – Jetblue,
6 – Ryanair,
7 – Vietjet Air,
8 – Volaris,
9 — Westjet
10 – Wizz Air.
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