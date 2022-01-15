Евровидение-2022: объявлена дата финала Национального отбора на песенный конкурс

Общественный вещатель назвал дату финала Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение», который пройдет в Турине (Италия).

Прямая трансляция финала Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2022» состоится 12 февраля, сообщает Час Пик.

В Нацотборе на Евровидение в 2022 году изменились правила. Если раньше зрители наблюдали за двумя полуфиналами и финалом, в этом году состоится 1 прямой эфир, а именно — финал конкурса.

Прием заявок на участие в Нацотборе завершился 10 января. Всего Общественный вещатель получил 284 заявки.

Лонг-лист участников станет известен на следующей неделе, а к 24 января будет обнародован список финалистов.

Среди тех, кто хочет представлять Украину на «Евровидении» в 2022 году много молодых артистов. В частности, среди претендентов:

Wellboy

Uliana Royce

hurtom

Gorim!

Cloudless

Алина Паш

Michael Soul

Sowa

Тонкая

Roxolana

Nazar YA

София Иванько

София Шанти

Laura Marti

Eria

Idxo

Напомним, хозяином «Евровидения-2022» станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая.