Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.

Кроме того, эксперт советует воздерживаться от рукопожатий и обниманий с коллегами, поскольку вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и через руки.

Тяжельников также рекомендует выращивать в офисе больше растений, в частности, герань, выделяющую фитонциды, которые способны подавлять рост и развитие бактерий и вирусов.

По словам эксперта, необходимо следить и за влажностью воздуха в помещении, которая должна составлять 60%.

«Пересушенная слизистая носоглотки не может эффективно оберегать организм от проникновения инфекции. <…> Попросите руководство установить увлажнитель воздуха или решите этот вопрос коллективом».

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!