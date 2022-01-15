Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие растительные продукты являются наиболее полезными.

По ее словам, «первые места» по положительному эффекту, оказываемому на организм, занимают ягоды — черника, голубика и клюква.

«Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию. Эти продукты показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение».

Она также отметила, что ягоды являются антиоксидантами, усиливают регенерацию клеток, за счет чего дают «эффект омоложения».

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