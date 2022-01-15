Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «не жрать»

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции напомнил всем, кто хочет справится с лишним весом, о совете балерины Майи Плисецкой.

«Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила «не жрать». Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии», — отметил он.

Врач пояснил, что среднестатистические офисные работники обычно расходуют полторы тысячи калорий в день. Если человек среднего возраста тратит меньше — будет худеть, больше — будет набирать вес. При этом он подчеркнул, что речь в этом случае идет о здоровых людях без заболеваний наподобие сахарного диабета.

«Надо сходить к врачу и провериться на углеводный обмен, на гормоны. Надо проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, гормоны: половые, щитовидные — этого достаточно. Если все в порядке, надо выставить норму потребления углеводов», — добавил иммунолог.

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