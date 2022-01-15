Трудоустройство украинцев в Германии | Комментарии Украина

Украинцы с картой быта или польской национальной визой, как граждане третьих стран, имеют возможность въезжать на территорию Германии в режиме от трех месяцев до полугода. Правда, в этом случае им будет запрещено работать.

Работа в Германии — фото из freewings.com

Как сообщает 24tv.ua, если украинец с польскими документами захочет устроиться на работу в Германию, ему нужно оформить визу.

Итак, какие документы нужны для работы в Германии

Поездка для работы предполагает открытие дополнительной визы Van der Elst. Эта виза открывается только у генерального консульства Германии в Варшаве. К сожалению, другие консульства этот вопрос не рассматривают.

Что нужно подать для визы Van der Elst:

Заполненная анкету (в двух экземплярах с подписями работника) с указанием личных данных, целей поездки и другой информации. Бланк можно взять в консульстве Германии или распечатать на их сайте. Заполняется на немецком языке.

Загранпаспорт работника, действительный не менее 6 месяцев.

Документы, разрешающие пребывание и трудовую деятельность в Польше. Срок действия документов не может быть меньше планируемого срока пребывания по визе Van der Elst.

Трудовой договор с работодателем

Договор между польским работодателем и германской компанией.

Заявление от работодателя, который он отправляет в командировку, с указанием фирмы, места, сроков и краткого описания услуг.

Документы по страхованию работника (A1 карта EKUZ).

Оплата визового сбора в размере 75 евро. Визовый сбор не возвращается вне зависимости от результата.

Возможные дополнительные требования:

время функционирования фирмы,

период пребывания иностранца, предшествующего подаче, не менее года.

Выдается такой документ на срок, не превышающий 3-х месяцев.

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