Колыбельные могут улучшать здоровье недоношенных малышей

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Пение колыбельных может оказывать полезное влияние на здоровье недоношенных малышей и успокаивающе действовать на их родных. Учёные выяснили , что нежные, медленные песни снижают интенсивность сокращения сердечных мышц у деток, а также улучшают качество их сна и аппетит.

Живая музыка, исполняемая на струнных инструментах, способна успокаивать родителей недоношенных детей, находящихся рядом с ними в отделениях интенсивной терапии. При этом речь идёт о довольно грустных песнях, в которых затрагиваются тяжёлые моменты человеческой жизни.

По словам докторанта UniArts Helsinki Т. Койвисто, живая музыка помогает маленьким детям и их родителям преодолевать трудные моменты. Медленная, располагающая к размышлениям музыка позволяет создать в палате интимную атмосферу. В таких условиях родителям легче сконцентрироваться на взаимодействии со своими детьми, ощутить единение и на время забыть о медицинских процедурах. По мнению Койвисто, музыка для родителей является знаком того, что жизнь всё равно продолжается, несмотря на некоторые непростые периоды.

Как показали исследования, музыка может вызывать у людей сильные эмоции, помогает им почувствовать друг друга, подумать над важными вещами и успокоиться. Для новорожденных пение колыбельных полезно тем, что благодаря ему у них улучшается дыхание и работа сердца. А это крайне важно для недоношенных малышей, которые всегда слабее детей, получивших достаточно времени для правильного развития в материнской утробе.

Кроме того, учёные выяснили, что те младенцы, которые получали музыкальную терапию, быстрее крепли, выздоравливали и благодаря этому их раньше выписывали из больниц. При этом не обязательно, чтобы колыбельную исполняли на том языке, на котором говорят родители младенца. Отмечалось положительное воздействие и песен, спетых на других языках.

Как видите, родители не зря поют колыбельные своим детям, а ведь при этом они могут даже не знать об их целебной силе.

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