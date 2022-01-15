Скука — фактор садистского поведения

Предыдущие исследования показали, что большое количество людей проявляют садистское поведение, в частности, оскорбления других, насмешки, издевательства или физическое насилие. В целом, есть много способов причинить боль другим людям.

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В новой работе исследователи рассмотрели роль скуки в таком поведении. Чтобы узнать больше, ученые проанализировали 9 уникальных исследований на эту тему:

В первом исследователи рассылали тесты для оценки личности множества людей и включали несколько вопросов о скуке. Более пристальный взгляд показал, что люди чаще признавались в умышленном причинении вреда другим, когда им было скучно.

Во втором исследовании изучили условия, в которых задействованы военные, наносившие вред своим коллегам. Снова обнаружили, что скука, вероятно, сыграла свою роль.

Третье исследование включало изучение «троллингового» поведения людей в интернете. Оно показало, что люди сообщали о том, что делают это чаще, когда им скучно.

В четвертом исследовании ученые наблюдали, как взрослые оскорбляют детей словесно или физически, и вновь обнаружили, что одним из факторов была скука.

Эксперименты на людях

Заметив, что все первые четыре исследования были основаны на сценариях самоотчетов, ученые рассмотрели другие исследования, включавшие проведение экспериментов и изучение результатов.

В первом добровольцев просили посмотреть видеоролики (некоторые из которых были скучными). Во время просмотра добровольцам разрешили пропустить личинок через кофемолку, чтобы развеять скуку (на самом деле ни одна личинка не пострадала). Исследователи обнаружили, что большинство перемалываний личинок было сделано теми людьми, которые смотрели скучные видео.

В двух других экспериментах онлайн-добровольцам позволили решить, дать ли больше денег другому участнику, или вычесть средства с его счета. Оба исследования показали, что когда людям было скучно, они чаще вычитали деньги со счетов других.

В итоге исследователи предположили, что скука, вероятно, играет роль в садистском поведении и что она, вероятно, связана с попытками смягчить негативные чувства, связанные с ней.