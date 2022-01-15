Скульптура «Видоискатель» Джоэла Адлера открывает новые виды на океан

Будучи установленной на краю обрыва, скульптура позволяет увидеть океан таким, каким его не видно с берега. Дело в том, что в ней есть огромное зеркало. В нём отражаются волны, набегающие на берег и разбивающиеся внизу о камни. Наблюдать волны с такого ракурса без зеркала невозможно, так что благодаря «Видоискателю» стало возможным любоваться той красотой океана, которая была скрыта от глаз ранее.

Художник и промышленный дизайнер из Австралии Джоэл Адлер создал скульптуру под названием «Видоискатель». Она предназначена не только для того, чтобы любоваться ею и удивляться необычности современного искусства.

Фото: Joel Adler Studio

Для создания необычной скульптуры использовались бетон и сталь. Она словно переносит человека на много метров ниже обрыва, даруя ему возможность созерцать постоянно изменяющиеся волны океана.

При создании «Видоискателя» Адлер принципиально не использовал микрофоны, дополнительные экраны, усилители звука и другое оборудование, благодаря которому можно было бы сделать картинку с разбивающимися о берег волнами ещё эффектнее. В целом принцип действия конструкции схож с принципом действия перископа.

Вся соль — в огромном зеркале, с помощью которого океан можно увидеть таким, каков он есть на самом деле. Никакой коррекции изображения, улучшения вида и дополнительных эффектов — лишь реальность, отражённая в зеркале.

Сегодня скульптура находится на утёсе в пригороде австралийского Сиднея. Это новое место, которое предполагает ещё более захватывающий вид на океан.

Установка огромного зеркала была достаточно трудоёмкой, поскольку массивную скульптуру нужно было как следует закрепить на утёсе. Для того, чтобы сделать основание максимально прочным, понадобилось использовать около 35 кубических футов высокопрочной стали.

Эта скульптура является ярким примером того, как человек может взаимодействовать с произведением искусства, а не только любоваться им. Отсюда появляются новые эмоции, новые впечатления и новое понимание труда художников.