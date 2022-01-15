Коронавирус в Украине — статистика на сегодня 15 января 2022 года

В Украине за прошлые сутки, 14 января, зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 727. медработников – 229)/

COVID-19 поставил новый мировой рекорд по заражениям

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

◾️90 817 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30498 человек, вторую дозу — 43127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16533 человек.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано – 1 682 человека;

◾️ летальных исходов – 127;

◾️ поправилось – 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 3 748 079 человек;

◾️ поправилось – 3 551 283 человека;

◾️ летальных исходов – 98 195;

◾️ проведено ПЦР-тестирований – 17 147 892.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.