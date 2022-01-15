Ученые нашли новый способ выявления грибка кожи

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) нашли способ точно определять грибковые кожные заболевания с помощью так называемого компьютерного зрения (обработки изображений компьютером). Это устройство хотят применять в школах и детских садах. Разработанную методику исследования грибковых заболеваний крымские ученые опубликовали в журнале «Applied Optics».

Сегодня распознать грибок кожи можно с помощью анализов, но для этого нужно много времени. Еще один способ — люминесцентная диагностика: освещение пораженных участков кожи УФ-лампой. Зараженный участок кожи при освещении ультрафиолетом будет светиться (флюоресценция).

Разные грибковые кожные заболевания имеют свечение разного цвета. А определить инфекцию позволяет специальная таблица с болезнями и соответствующими цветами свечения.

Ученые отмечают, что человеческий глаз может не увидеть свечение пораженного участка кожи. Например, если площадь зараженного участка кожи очень маленькая. Или в силу физиологии своего зрения врач может отнести грибковое заболевание не к тому цвету свечения (лишай разноцветный — свечение тусклое желтое; отрубевидный лишай — желтый, бурый; красный плоский лишай — свечение с коричнево-желтым отсветом).

Крымские ученые утверждают, что быстро диагностировать грибок кожи будет возможно с помощью «компьютерного зрения» — обработки изображений.

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