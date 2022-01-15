Число украинцев, готовых выйти на протест, стало меньше

Как стало известно, количество украинцев, готовых выйти на протест, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Впервые за 12 лет готовы протестовать менее трети опрошенных. Как сообщает novavlada.info, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря 2021 года.

Протест — фото из открытых источников

Согласно этому опросу, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста в течение 2020-2021 годов изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021 году.

В декабре прошлого года в акциях протеста готово принять участие 32,4% взрослых украинцев. Уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6% по сравнению с 2020 годом.

Из 32,4% готовых выходить на протесты 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% – в сборе подписей под коллективными обращениями.

Самый низкий уровень готовности протестовать в Восточном регионе (69,8% не готовы к протестам), самый высокий – в Центральном (58% не готовы к протестам). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 65,4% и 66,7% соответственно).

Также социологи отмечают, что более половины опрошенных женщин – 66,8% – не готовы участвовать в протестах. Среди мужчин – 59,9%.

Уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (34,5% против 27,9%).

Данное исследование проводилось методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров, было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Ранее «Комментарии» информировали, что психологи назвали признаки того, что новые отношения могут разбить сердце.

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