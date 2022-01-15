Война Украина Россия — в США назвали сроки вторжения РФ

Военное вторжение РФ в Украину можут начаться в период между серединой января и серединой февраля 2022 года.

Об этом предупредила спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США владеют информацией о том, что Россия ищет предлог для полномасштабного вторжения в Украину.

«Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовится к вторжению в Украину, которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей», — подчеркнула Джен Псаки в ходе брифинга.

Спикер Белого дома также заявила, что Россия сейчас занимается подготовкой «основы» для начала широкомасштабных боевых действий — организацией диверсионных операций для последующего обвинения Киева «в подготовке неминуемого нападения на российские силы в Восточной Украине».

Джен Псаки отметила, что Кремль планирует провести диверсионные действия за несколько недель до полномасштабного вторжения, которое ожидается в период между серединой января и серединой февраля.

Ранее мы называли несколько сценариев полномасштабного вторжения РФ в Украину.