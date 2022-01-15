Создан щадящий способ ранней диагностики рака

Ученые придумали способ, как диагностировать рак на ранней стадии без инвазивной биопсии. Под кожу пациента помещается синтетический каркас, улавливающий раковые клетки, которые затем можно детально изучить. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research.

При подозрении на злокачественную опухоль пациенту, для установки точного диагноза, делают биопсию пораженного органа — проникают внутрь и берут образец тканей. Эта инвазивная процедура в ряде случаев, например, биопсия легких, является сложной и опасной для человека.

Ученые из Мичиганского университета (США) предлагают вместо биопсии поместить под кожу небольшой синтетический каркас из биоматериала. Обрастая тканями, этот каркас превращаются в метастатическую нишу, которая захватывает циркулирующие агрессивные раковые клетки.

Ученые протестировали новый способ на мышах и показали, что синтетические каркасы успешно работают с несколькими типами рака у мышей, включая рак поджелудочной железы. После извлечения каркасов они провели анализ 635 генов присутствующих в захваченных раковых клетках.

Из этих генов были выбраны десять, по которым с высокой долей вероятности можно определить: есть ли у мыши рак, который уже начал распространяться; у нее рак в начальной стадии, который еще не дал метастаз; или мышь здорова.

Выяснилось, что с помощью имплантированных каркасов можно обнаружить признаки онкологического заболевания даже до того, как раковые клетки начнут распространяться по организму, так как каркасы улавливают и иммунные клетки, образующиеся в ответ на первые проявления рака.

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