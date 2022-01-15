Водителей предупредили о подорожании топлива. Обнародованы новые цены

Во второй раз в этом году украинские заправки существенно повысили цены: 13-14 января в некоторых сетях горючее подорожало на 1,3 грн за литр. Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95».

На станциях сети Shell бензины подорожали на 90-95 копеек:

«А-92» – до 32,39 грн/л;

бензин «А-95» – до 32,92 грн/л.

Цена дизеля выросла на 1,34 грн – до 32,16 грн/л.

Бензины в сети SOCAR подорожали примерно на гривну.

На UPG бензины подорожали на гривну, дизель – на 1,3 грн. Так, цена увеличилась:

на «А-95» – до 31,30 грн/л;

на «А-92» – до 31,90 грн/л;

на дизель – до 29,90 грн/л.

В сети «Авантаж 7» на 50 коп. выросли цены на бензин:

«А-95» – до 28,95 грн/л;

«А-92» – до 29,95 грн/л.

Сети AMIC, «Параллель», «Автотранс», «Автопорт», Prime, Chipo, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 14 января, грн/л/Графика: enkorr.ua

Несмотря на это, горючее в Украине продолжает дорожать. Последнее повышение цен произошло 5 января. Тогда, как сообщал «Главком», некоторые сети подняли ценник на гривну за литр.

Но эксперты предостерегают: это еще не предел. Уже в середине января цены на бензин могут достичь рекордного уровня – 33 грн за литр. Подробно об этом – по ссылке.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина и дизельного топлива может резко возрасти из-за провокации, которую готовит Украине Российская Федерация.