Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

С приходом поздней осени в Москве начались перепады температур, которые плохо сказываются на иммунитете. Диетологи рассказали, какие продукты помогут его поддержать, почему квашеная капуста лучше цитрусовых и что не так с чесноком.

Если середина октября порадовала москвичей рекордным теплом, в отдельные дни воздух в столице прогревался до 18 градусов, то уже в конце октября резко похолодало, выпал снег и температура опустилась до слабоотрицательных значений. Но уже в День народного единства 4 ноября синоптики вновь обещают потепление до 10 градусов выше нуля.

Врачи отмечают, что такие перепады температуры плохо сказываются на иммунитете, поэтому его необходимо поддерживать. Один из способов — правильное питание.

Капуста и цитрусовые

Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что укрепить иммунитет помогут витамины. Как считает врач-диетолог Сергей Обложко, в первую очередь это витамин С.

«Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Соответственно, если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Несмотря на то что лето закончилось, свежие или размороженные, они очень хороши», — считает он.

По его словам, больше всего витамина С вовсе не в цитрусовых, как принято считать, а в квашеной капусте и болгарском перце.

«Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или квашеной капусте. В них в десять раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины, это прекрасно, но, если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает», — сказал Обложко.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!