Саудовская Аравия вытесняет Россию с рынка нефтепродуктов

Саудовская государственная компания Saudi Aramco выкупила 30% у Гданьского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), и будет поставлять туда 10-17 млн тонн нефти ежегодно, закрывая до половины потребностей страны в этом сырье. Это позволит сократить закупки морских партий российской нефти на спотовом рынке, сохранив только поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ряд польских и российских СМИ.

Саудовская нефть будет перерабатываться как в Гданьске, так и на НПЗ в Плоцке, в Можейках, в двух НПЗ в Чехии. Экспансия Saudi Aramco в Восточную Европу создает риск для российских поставщиков, крупнейшим из которых является «Роснефть», которая уже начала обвинять компании в демпинговых поставках.

Польские НПЗ исторически закупали российскую нефть бренда Urals, поскольку они расположены рядом с нефтепроводом «Дружба» и технологически ориентированы на переработку среднесернистой нефти.

Однако компания Orlen, которой все еще принадлежит значительная доля в Гданьском НПЗ, пытается снизить зависимость от российской нефти, закупая морские партии из Саудовской Аравии, США и Западной Африки.

Польша еще в прошлом году почти вдвое сократила объем долгосрочных контрактов с «Роснефтью».

Отмечается, что через Польшу саудовская нефть может хлынуть и в соседние страны, включая Литву и Чехию, где Orlen владеет заводами по ее переработке. Чтобы работать с ближневосточным сырьем, НПЗ может потребоваться модернизация, поскольку они изначально заточены под российский сорт Urals.

Ранее сообщалось, что фирма нардепа Козака добывала нефть в России, снабжая его миллионами долларов.