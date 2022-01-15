Хакерская атака 14 января — что известно, все подробности

В ночь на пятницу, 14 января, группа неизвестных хакеров совершила атаку на сайты ряда органов государственной власти Украины и заблокировала их — среди них, Кабинет министров, министерства, некоторые государственные службы.

Подробности хакерской атаки объявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора на брифинге, сообщает Facebook ведомства.

По данным службы, в результате хакерской атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как в регионах, так и в целом по стране. Жора отмечает. что на этих сайтах были размещены материалы провокационного содержания.

Кроме того, глава службы подчеркнул, что первые сообщения о взломе сайтов в Украине появились на «информационных ресурсах соседней страны» — речь идет о Российской Федерации. По словам чиновника, с 2014 года кибератаки на украинские государственные ресурсы постоянно продолжаются.

«Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что за последние четыре года это самая мощная атака, по крайней мере, по ее охвату», — подчеркнул Жора.

Ранее в СБУ сообщили, что утечки персональных данных в результате хакерской атаки не произошло.

Также «Апостроф» сообщал, что информационные сети Национального банка Украины также подверглись хакерской атаке.