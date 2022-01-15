HBO и CNN сняли фильм об отравлении «Новичком» Навального

Алексея Навального заключили в тюрьму на 3,5 года по так называемому делу «Ив Роше» шестилетней давности

Американский телеканал СNN и стриминговый сервис HBO Max сняли фильм об отравлении «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального, о его лечении и возвращении в Россию. Об этом сам политик сообщил в Instagram.

Режиссер картины – канадский документалист Дэниел Роэр. Он назвал этот фильм «историей одного человека и его борьбы с авторитарным режимом».

Фильм покажут на HBO Max, когда именно – пока неизвестно, но Навальный пишет, что вот-вот.

Напомним, 20 февраля российскому оппозиционеру вынесли приговор по делу о клевете. Согласно решению суда, Навальный признан виновным и должен выплатить штраф.

К слову, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, применяется очень редко.

Напомним, 17 февраля Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, Евросоюз готовит решение о санкциях за нарушения прав человека в связи с приговором в России оппозиционеру Алексею Навальному.

Как известно, адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы в связи с невыполнением Россией решения ЕСПЧ по «делу Ив Роше».

Алексея Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления «Новичком». 2 февраля суд заменил политику условный срок по «делу Ив Роше» на реальный – он должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.