Война Украина Россия — США предупредили о провокациях от РФ

В администрации президента США Джо Байдена располагают доказательствами того, что Россия подготовила боевиков в ОРДЛО для проведения провокации под чужим флагом — Кремлю нужен предлог для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает CNN.

По словам советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, разведка США обладает доказательствами того, что боевики на Донбассе обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатки.

Салливан отмечает, что такого рода спецоперация может быть проведена Кремлем против своих же формирований в ОРДЛО с целью выставить Украину в роли «агрессора».

«Мы получили информацию о том, что Россия закладывает основу для вторжения под предлогом нападения Украины. Мы это видели в 2014 году, Кремль снова готовит эту операцию», — заявил Салливан.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны западных демократий должны стать на защиту Украины перед угрозой российского вторжения, ведь от решения этого кризиса зависит международная безопасность.