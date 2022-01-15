Соседнее с Украиной государство изменило правила въезда

Всем въезжающим в Молдову с 17 января необходимо будет подать один из четырех документов
Фото: gov.md
Молдова изменила правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь всем, независимо от страны прибытия, необходимо при пересечении границы предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие Covid-19. Об этом сообщает NewsMaker.
Также в ресторанах городов оранжевой зоны необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации. Соответствующее решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.
Как отметили в правительстве, всем въезжающим в Молдову с 17 января необходимо будет подать один из следующих документов:
- сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действительный через 14 дней);
- справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел Covid-19;
- тест, подтверждающий наличие антител к Covid-19 (действительно три месяца с момента сдачи);
- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.
Указано, что те, кто не сможет предъявить один из перечисленных документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. Впрочем, из карантина можно выйти на седьмой день, если ПЦР или экспресс-тест покажет негативный результат.
Вместе с тем, от карантина освобождаются:
- дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения,
- ученики до 18 лет, приехавшие на учебу в Молдову,
- граждане, приехавшие на лечение,
- транзитных пассажиров, которые должны покинуть Молдову в течение 24 часов.
Добавим, что в декабре 2021 года Финляндия ужесточила правила въезда в страну.
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