Соседнее с Украиной государство изменило правила въезда

Всем въезжающим в Молдову с 17 января необходимо будет подать один из четырех документов

Молдова изменила правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь всем, независимо от страны прибытия, необходимо при пересечении границы предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие Covid-19. Об этом сообщает NewsMaker.

Также в ресторанах городов оранжевой зоны необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации. Соответствующее решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Как отметили в правительстве, всем въезжающим в Молдову с 17 января необходимо будет подать один из следующих документов:

сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действительный через 14 дней);

справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел Covid-19;

тест, подтверждающий наличие антител к Covid-19 (действительно три месяца с момента сдачи);

экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Указано, что те, кто не сможет предъявить один из перечисленных документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. Впрочем, из карантина можно выйти на седьмой день, если ПЦР или экспресс-тест покажет негативный результат.

Вместе с тем, от карантина освобождаются:

дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения,

ученики до 18 лет, приехавшие на учебу в Молдову,

граждане, приехавшие на лечение,

транзитных пассажиров, которые должны покинуть Молдову в течение 24 часов.

Добавим, что в декабре 2021 года Финляндия ужесточила правила въезда в страну.

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Как известно, Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине почти в три раза и запустит 26 новых рейсов.