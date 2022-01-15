Война Украина Россия — какие могут быть сценарии вторжения в Украину

Западными экспертами рассматривается несколько наиболее вероятных сценариев нападения Российской Федерации на Украину. Это следует из текущей дислокации российских военных возле украинских границ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, на границе с Украиной сосредоточены 60 тысяч – 100 тысяч военных РФ. Их количество может составить 175 тысяч. Как считают американские официальные лица, Россия может совершить нападение уже в январе, когда морозная почва позволит боевой технике свободнее передвигаться.

Как отмечают аналитики, текущая дислокация военных РФ является универсальной, оставляющей следующие сценарии нападения: эскалация на Донбассе, удар из Крыма, атака по нескольким направлениям, ракетные удары, а также кибератаки.

Эскалация ситуации на Донбассе

Это наиболее вероятный вариант возможного вторжения в Украину. Пророссийские боевики могут прибегнуть к провокации украинских военных и попросить руководство РФ о военной помощи. Так утверждает источник, знакомый с мнением Министерства обороны России, сообщает агентство.

В этом случае Россия может попытаться захватить прибрежные районы на Азовском море. Это позволит создать сухопутный мост из Ростова-на-Дону через Донбасс в Крым, говорит директор отдела исследований международной безопасности аналитического центра RUSI в Лондоне Нил Мелвин.

Удар из Крыма

Такой вариант позволит российским военным захватить территорию до Днепра, что станет естественным препятствием против украинского контрнаступления. Также атака из Крыма и захват левого берега Днепра позволит установить контроль над каналом, который снабжал пресную воду крымский полуостров. Так считает директор польской консалтинговой компании Rochan Конрада Музыки.

Атака по нескольким направлениям

Такое вторжение может предусматривать продвижение в северо-восточную часть страны. Российские войска могут войти с территории Беларуси. Это позволит быстро продвинуться в Киев. Захват юга страны может отрезать Киев от побережья и присутствия НАТО в Черном море. Этот вариант самый дорогой как в экономическом плане, так и с точки зрения потерь человеческих жизней. Однако эксперты считают этот сценарий менее всего вероятным.

Ракетные удары/кибератаки

Некоторые сценарии вторжения могут включать и ракетные удары, а также кибератаки на критически важную инфраструктуру.

Как писал ранее «Апостроф», в Белом доме сообщили о наличии доказательств того, что Россия подготовила боевиков в ОРДЛО для проведения провокаций на Донбассе. Там отметили, что Кремлю нужно основание для полномасштабного вторжения в Украину.