Американцы назвали лучшие фильмы 2021 года

Rotten Tomatoes составил рейтинг лучших фильмов 2021 года
Коллаж: Rotten Tomatoes
Сайт учитывал только те картины и сериалы, которые вышли в США в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года получили более 20 отзывов от разных критиков и минимум 5 рецензий от Top Critics. Все списки Golden Tomato Awards упорядочены по скорректированной оценке, которая представляет собой взвешенную формулу, учитывающую разницу в количестве обзоров при сравнении фильмов или телешоу.
Rotten Tomatoes составили несколько списков лучших фильмов и сериалов, в том числе отдельные номинации по жанрам.
Golden Tomato Awards 2021
Лучшие фильмы:
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «На высоте мечты»
- «Лето души»
- «Свинья»
- «Власть пса»
- «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- «Райя и последний дракон»
- «Вестсайдская история»
- «Тихое место 2»
- «Митчеллы против машин»
- «Отряд самоубийц»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- «Шалом, папик!»
- «История The Velvet Underground»
- «Охотники за трюфелями»
- «Куда идешь, Аида?»
- «Лука»
- «Слалом»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Программные стереотипы»
- «Братья Sparks»
- «Параллельные матери»
- «Незнакомая дочь»
- «Мэр»
- «Ты и я»
- «Масса»
- «Луццу»
- «Замена игры»
- «Акаса, мой дом»
- «Сабайя»
Лучшие сериалы:
- «ВандаВижн» (1 сезон)
- «Убийства в одном здании» (1 сезон)
- «Мейр из Исттауна»
- «Локи» (1 сезон)
- «Хитрости» (1 сезон)
- «Тед Лассо» (2 сезон)
- «Неуязвимый» (1 сезон)
- «Наследники» (3 сезон)
- «Битлз: Вернись»
- «Это грех»
- «Шершни» (1 сезон)
- «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (1 сезон)
- «Мы — Lady Parts» (1 сезон)
- «Псы резервации» (1 сезон)
- «Мифический квест» (2 сезон)
- «Подземная железная дорога»
- «Звезданутся» (1 сезон)
- «Чем мы заняты в тени» (3 сезон)
- «Люпен» (1 часть)
- «Поза» (3 сезон)
- «Слепые пятна» (1 сезон)
- «Великая» (2 сезон)
- LuLaRich (1 сезон)
- «Пространство» (5 сезон)
- «Я думаю вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» (2 сезон)
- «Девчонки навсегда» (1 сезон)
- «Срок» (1 сезон)
- «Тука и Берти» (2 сезон)
- «Рисуя с Джоном» (1 сезон)
- «Кобра Кай» (4 сезон)
Отдельные номинации лучших фильмов и сериалов:
- Лучший фильм ограниченного проката: «Свинья»
- Лучший фильм в стриминге: «Власть Пса»
- Лучший новый сериал: «Убийства в одном здании»
- Лучший новый сезон: «Тед Лассо» (2 сезон)
- Лучший мини-сериал: «ВандаВижн» (1 сезон)
Фильмы по жанрам:
- Лучший приключенческий боевик: «007: Не время умирать»
- Лучший анимационный фильм: «Райя и последний дракон»
- Лучшая комедия: «Шалом, папик!»
- Лучший кинокомикс: «Человек-паук: Нет пути домой»
- Лучший документальный фильм: «Лето души»
- Лучшая драма: «Свинья»
- Лучший фильм на иностранном языке: «Охотники за трюфелями»
- Лучший хоррор: «Тихое место 2»
- Лучший семейный фильм: «Лошадь мечты»
- Лучший мюзикл/музыкальный фильм: «На высоте мечты»
- Лучший романтический фильм: «Ты и я»
- Лучший фантастический фильм: «Легенда о Зеленом рыцаре»
- Лучший триллер: «Банкиры»
Сериалы по жанрам:
- Лучший анимационный сериал: «Неуязвимый» (1 сезон)
- Лучший комедийный сериал: «Убийства в одном здании»
- Лучший документальный сериал: «Битлз: Вернись»
- Лучший драматический сериал: «Мейр из Исттауна»
- Лучший хоррор-сериал: «Зов ада» (1 сезон)
- Лучший фантастический сериал: «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (1 сезон)
- Лучший супергеройский сериал: «ВандаВижн» (1 сезон)