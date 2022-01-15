Американцы назвали лучшие фильмы 2021 года

Сайт учитывал только те картины и сериалы, которые вышли в США в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года получили более 20 отзывов от разных критиков и минимум 5 рецензий от Top Critics. Все списки Golden Tomato Awards упорядочены по скорректированной оценке, которая представляет собой взвешенную формулу, учитывающую разницу в количестве обзоров при сравнении фильмов или телешоу.

Rotten Tomatoes составили несколько списков лучших фильмов и сериалов, в том числе отдельные номинации по жанрам.

Golden Tomato Awards 2021

Лучшие фильмы: «Человек-паук: Нет пути домой» «На высоте мечты» «Лето души» «Свинья» «Власть пса» «CODA: Ребёнок глухих родителей» «Райя и последний дракон» «Вестсайдская история» «Тихое место 2» «Митчеллы против машин» «Отряд самоубийц» «Шан-Чи и легенда десяти колец» «Шалом, папик!» «История The Velvet Underground» «Охотники за трюфелями» «Куда идешь, Аида?» «Лука» «Слалом» «Сядь за руль моей машины» «Программные стереотипы» «Братья Sparks» «Параллельные матери» «Незнакомая дочь» «Мэр» «Ты и я» «Масса» «Луццу» «Замена игры» «Акаса, мой дом» «Сабайя» Лучшие сериалы: «ВандаВижн» (1 сезон) «Убийства в одном здании» (1 сезон) «Мейр из Исттауна» «Локи» (1 сезон) «Хитрости» (1 сезон) «Тед Лассо» (2 сезон) «Неуязвимый» (1 сезон) «Наследники» (3 сезон) «Битлз: Вернись» «Это грех» «Шершни» (1 сезон) «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (1 сезон) «Мы — Lady Parts» (1 сезон) «Псы резервации» (1 сезон) «Мифический квест» (2 сезон) «Подземная железная дорога» «Звезданутся» (1 сезон) «Чем мы заняты в тени» (3 сезон) «Люпен» (1 часть) «Поза» (3 сезон) «Слепые пятна» (1 сезон) «Великая» (2 сезон) LuLaRich (1 сезон) «Пространство» (5 сезон) «Я думаю вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» (2 сезон) «Девчонки навсегда» (1 сезон) «Срок» (1 сезон) «Тука и Берти» (2 сезон) « Рисуя с Джоном» (1 сезон) «Кобра Кай» (4 сезон) Отдельные номинации лучших фильмов и сериалов:

Лучший фильм ограниченного проката: «Свинья»

Лучший фильм в стриминге: «Власть Пса»

Лучший новый сериал: «Убийства в одном здании»

Лучший новый сезон: «Тед Лассо» (2 сезон)

Лучший мини-сериал: «ВандаВижн» (1 сезон)

Фильмы по жанрам:

Лучший приключенческий боевик: «007: Не время умирать»

Лучший анимационный фильм: «Райя и последний дракон»

Лучшая комедия: «Шалом, папик!»

Лучший кинокомикс: «Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший документальный фильм: «Лето души»

Лучшая драма: «Свинья»

Лучший фильм на иностранном языке: «Охотники за трюфелями»

Лучший хоррор: «Тихое место 2»

Лучший семейный фильм: «Лошадь мечты»

Лучший мюзикл/музыкальный фильм: «На высоте мечты»

Лучший романтический фильм: «Ты и я»

Лучший фантастический фильм: «Легенда о Зеленом рыцаре»

Лучший триллер: «Банкиры»

Сериалы по жанрам: