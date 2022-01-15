Первый визит в должности. Новый глава ОБСЕ собрался на Донбасс

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау стал главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что посетит Украину, в частности, восточную часть страны, и это будет его первая поездка в роли председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю начала председательства, сообщает «Европейская правда».

«Я собираюсь совершить первый визит как глава ОБСЕ в Украину, безусловно, я посещу восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация», – сказал Рау.

По его словам, приоритетным вопросом для польского председательства в ОБСЕ есть состояние мирных жителей в районах вооруженных конфликтов.

«Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину», – добавил Рау.

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