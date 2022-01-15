Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение

Врач-диетолог Елена Соломатина советует отказаться от алкоголя и сладкого, если у человека плохое настроение.

По словам специалиста, спиртное сначала поднимает настрой, а после наступает интоксикация и обезвоживание, что влечет за собой смену настроения. Отмечается при этом, что алкоголь действует индивидуально на каждого человека. Например, красное вино может положительно сказаться на состоянии человека, но если речь идет о сухом подвиде напитка, тогда существует большая вероятность скорого возникновения головной боли.

Кроме того, Соломатина посоветовала отказаться от сладкого на голодный желудок.

«Если у человека преддиабетическое состояние, снижена резистентность, негативным фактором может являться даже повышение уровня глюкозы в крови. При плохом самочувствии, падении настроения людям хочется сладкого. «Съел тортик – жизнь наладилась». Но на голодный желудок это делать нежелательно. Уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет. Результат – легкую эйфорию сменят усталость и раздражительность», – отмечает Елена Соломатина.

Диетолог предостерегла от желания «съесть что-нибудь солененькое»: сначала это придаст бодрости организму, а после приведет к упадку сил. Это относится также к колбасам, сосискам, бекону и любому другому виду обработанного мяса.

Нежелательно также потребление жирного мяса и салатов под майонезом. Эти блюда сильно влияют на настроение, так как желудок «оттянет» на время переваривания тяжелой пищи изрядное количество крови. Это приведет к усталости и ухудшению настроения.

Для поддержания хорошего настроения, по словам Соломатиной, лучше есть бананы, помидоры, цитрусовые, а также грибы вешенки. Также врач советует есть морковь, темный шоколад, орехи, йогурт и кисломолочные продукты.

Если же человек пребывает в легкой депрессии, лучше всего съесть овсянку, пасту с морепродуктами или жирную рыбу.

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