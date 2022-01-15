Старт производства Tesla Cybertruck снова перенесли

Первоначально Tesla планировала запустить Cybertruck в производство в конце 2021 года

Компания Tesla обновила информацию на странице заказа Cybertruck. Ранее на сайте марки сообщалось, что производство начнется в 2022 году, однако на данный момент дата отсутствует, пишет The Verge.

Задержку старта серийного производства Tesla Cybertruck связывают со сбоями в цепочках поставок и глобальной нехватке чипов, с которой столкнулись автопроизводители по всему миру.

Другие проблемы связывают с уникальным дизайном электрического пикапа. Илон Маск ранее признался, что он больше всего переживает за огромный дворник, который должен очищать все лобовое стекло.

Осенью прошлого года издание Electrek сообщало, что старт серийного производства Cybertruck вряд ли успеют наладить в 2022 году.

Изначально Tesla планировала запустить Cybertruck в производство в конце 2021 года – спустя два года после презентации автомобиля. Подробности о сроках производства глава Tesla Илон Маск обещал раскрыть в конце января.

На днях был представлен электромобиль с рекордным запасом хода.