Ученые нашли способ сделать людей неуязвимыми к радиации

Калифорнийские ученые обнаружили специальный белок в организме тихоходок, который защищает их от воздействия радиации. Специалисты также разработали способ внедрять эти клетки в организм человека.

По данным специалистов, организм тихоходок (тип микроскопических беспозвоночных – ред.) различает те или иные внешние угрозы и быстро реагирует на них. Так, в случае опасности он как бы «окутывает» петли ДНК специальным белком и таким образом защищает их от воздействия внешних факторов, в том числе острого ионизирующего излучения. Механизм эффективен даже при дозе облучения, превышающей летальную для человека в тысячу раз.

Ученые назвали белок Dsup – Damage Supressor, что в переводе означает «подавитель повреждений». В ближайшее время пройдут первые испытания по внедрению белка в организм человека.

Отмечается, что подобный эксперимент уже проводили ученые из Японии в 2016 году. Он прошел успешно и позволил на 40% повысить устойчивость организма к радиации. А в будущем специалисты намерены воспользоваться возможностями генной инженерии, чтобы сделать ДНК человека способной самостоятельно вырабатывать Dsup.

Также существует идея по созданию препарата с содержанием данного белка. Он позволит бороться с облучением, а также будет крайне полезен для будущих полетов на Луну и Марс.

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