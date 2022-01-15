Жена Макрона прокомментировала слухи об изменении пола

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит заявила, что злоумышленники с помощью манипуляций с данными выдали ее за родного брата и обвинили в том, что раньше она была мужем. На слухи о смене пола супруга французского лидера ответила в эфире Rtl France.

По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением генеалогических данных на справочных сайтах.

«Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они сменили мое генеалогическое дерево… И я вдруг оказалась моим братом. И здесь речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо», – заявила она.

Ранее сообщалось, что супруга Макрона хотела подать жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в интернете слухов о том, что она является трансгендерным лицом.

Напомним, во Франции разгорелся настоящий скандал вокруг первой леди Франции Брижит Макрон. Она вроде бы собирается подать судебный иск против авторов абсурдных слухов о том, что родилась мужем по имени Жан-Мишель Тронье.