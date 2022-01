Кэтти Перри позирует топлесс перед долгожданным шоу в Лас-Вегасе

Кэти Перри продемонстрировала дерзкий вид топлесс в то время, когда она пребывала в своей резиденции в Лас-Вегасе.

Кэти Перри этом последнем образе продемонстрировала свою горячую сторону. Певица, исполнительница хита «Hot N Cold», безусловно, сделала поездку в Вегас срочной необходимостью, сделав серию сексуальных снимков в своем последнем посте в Instagram. Она прижалась к стене в одних черных штанах. Она сделала вид добычи, которая заставила бы Тайру Бэнкс гордиться, когда она дерзко повернула голову через плечо, а ее длинные черные волосы ниспадали ей на спину, использовав стену для прикрытия ее обнаженной груди.





Она ловко встала рядом с табличкой с надписью «не мочить из шланга» и показала, что не планирует этого делать, подписав пост:

«пусть горит, детка».

Затем она примеряла ряд потрясающих нарядов, которые она носит во время своего шоу в Вегасе. Первый — сексуальный корсет персикового цвета в винтажном стиле. Другой вариант — укороченный топ с мерцающей цепочкой.

Судья шоу «Американский идол» также недавно представила поклонникам краткий обзор ее сет-листа в Лас-Вегасе для тех, кто еще не смог туда попасть. Она исполнит несколько классических произведений, таких как «ET», «California Gurls», «Teenage Dream» и, конечно же, свой прорывной хит «I Kissed A Girl». Она также споет некоторые из своих новых песен, таких как «Daisies», «Swish Swish», «Roar» и «Never Really Over». Самое главное, она отметит это событие своим хитом «Waking Up in Vegas».

