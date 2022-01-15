Ученые рассказали, чем опасен чай в пакетиках

Канадские ученые установили, что в одном пакетике чая при его взаимодействии с горячей водой содержится до 16 микрограммов полимерных частиц. Все они наносят организму человека непоправимый вред. Об этом сообщается в журнале американского химического сообщества Environmental Science and Technology.

Специалисты поместили пустые чайные пакетики на пять минут в горячую воду – температура была от 80 до 95 градусов по Цельсию. После этого исследователи проанализировали сухой остаток сканирующим электронным микроскопом на наличие частиц пластика.

Выяснилось, что в зависимости от образца, из одного пакетика чая в воду попадало от 7,8 до 21,4 миллиарда частиц пластика. Также при кипячении чая в воде выделяется 3,1 миллиарда нанопластичных и 11,6 миллиарда микропластичных частиц.

Учитывая состав, размер и концентрацию, специалисты посчитали, что вместе с одной кружкой напитка из полимерного пакетика человек выпивает 13-16 микрограммов частиц пластика. Эксперимент показал, что чем выше в напитке была концентрация частиц, тем сильнее это угрожало состоянию организма.

В качестве примера ученые провели исследование на мышах. Пакетированный чай оказал на грызунов исключительно негативное влияние, в частности речь идет об изменениях в работе пищеварительной системы.

Так, по мнению канадских ученых, наибольший вред микрочастицы пластика могут нанести желудочно-кишечному тракту, а также при попадании в клетки организма могут вызывать некроз, генотоксичность и апоптоз. Кроме того, доказано, что пакетированный чай из-за большой концентрации фторидов в составе может вызывать разрушение зубной эмали и бессонницу. В будущем это может также сказываться на развитии онкологических заболеваний.

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