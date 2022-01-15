В смартфонах Xiaomi есть цензура? Немецкие эксперты дали ответ

В прошлом году литовское правительство призвало избавиться от китайских смартфонов Xiaomi. В министерстве обороны Литвы утверждали, что устройства компании цензуруют контент.

Эту информацию проверила Федеральная служба кибербезопасности Германии (BSI). И германское ведомство не нашло функций цензуры в смартфонах Xiaomi, сообщает Reuters.

«BSI не смог выявить какие-либо аномалии, требующие дальнейшего расследования или других мер», – прокомментировали немецкие эксперты по кибербезопасности.

Обвинения в шпионаже прозвучали в адрес Xiaomi в сентябре 2021 года. Тогда министерство обороны Литвы рекомендовало избавиться от смартфонов компании и не покупать новые. Военные утверждали, что Xiaomi фильтрует контент, потребляемый владельцем смартфона.

Среди цензурованных фраз отмечались:

свободный Тибет;

да здравствует независимость Тайваня;

движение за демократию.

Также, по мнению литовцев, китайские смартфоны цензуруют сотни слов и высказываний.

Для стран ЕС эту функцию вроде бы отключили. Однако ее можно включить дистанционно когда угодно. Список, который сегодня насчитывает 449 слов и фраз, постоянно обновляется и пополняется.

Кроме того, было обнаружено, что телефон Xiaomi отправляет зашифрованные данные по использованию смартфона на сервер в Сингапуре.

Заместитель Министра обороны Литвы Маргирис Абукевичус рекомендовал не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавиться от уже приобретенных.

Xiaomi цензуру на своих смартфонах возразила.

«Устройства Xiaomi не подвергают цензуре коммуникацию пользователей – ни входящую, ни выходную. Компания никогда не ограничивала и не будет ограничивать и не блокировать какое-либо личное использование пользователями наших смартфонов, в том числе поиск, вызовы, просмотр веб-страниц или использование стороннего программного обеспечения для связи», – говорилось в комментарии пресс-службы компании.