Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом.

В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу. Также необходимо отказаться от сладких напитков, в том числе энергетиков.

Диетологи также рекомендуют попробовать интервальный режим питания, при котором употреблять пищу можно в определенные часы.

Помимо этого, очень важно сократить количество стресса в своей жизни: обратиться к психологу, заняться медитациями и почаще общаться с родными и друзьями. Немаловажен и здоровый сон, который помогает организму восстанавливаться, а также обычная физическая активность (не спортивные упражнения) — прогулки, уборка, работа в саду.

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