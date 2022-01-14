Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека; чтобы избежать нежелательных осложнений, следует наладить режим сна, употреблять жирную морскую рыбу, а также заниматься спортом, проводить время с приятными людьми и выбирать яркую одежду и аксессуары.

«Недостаток солнечного света влияет совершенно точно, причем влияет в худшую сторону. Конечно, когда человек здоров, у него в жизни в целом все хорошо, то он малочувствителен к изменению погоды, но у большинства людей есть и какие-то слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни, поэтому недостаток солнца является фактором, способствующим ухудшению настроения в сторону грусти, печали, пессимизма, апатии», — рассказал психолог Илья Шабшин.

Он отметил, что с точки зрения психологии недостаток света воспринимается человеком негативно — как более темная картина жизни, а солнечный свет, наоборот, является символом чего-то светлого и радостного.

Чтобы компенсировать дефицит солнца, психолог рекомендует включать дома яркий желтый свет, таким образом восполняя недостаток естественного света.

Кроме того, по словам эксперта, следует выбирать светлые тона в одежде, в дождь брать с собой яркий зонтик, а в интерьер дома добавить разноцветные подушки и плед, они помогут настроиться на позитивный лад.

«Еще очень полезно не замыкаться в четырех стенах в одиночестве, а общаться с людьми, с которыми приятно быть вместе… Создавать себе позитивные эмоции и хорошее настроение», — подчеркнул эксперт.

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