Похудеть без спорта – легко. Диетологи озвучили 5 простых правил

Эксперты поделились, как можно похудеть, не изнуряя себя физическими упражнениями, на помощь могут прийти богатые белками продукты.

Исследования продемонстрировали, что прием пищи с высоким содержанием белка позволяет снизить потребление энергии, что впоследствии приводит к сокращению накопленного жира, пишет одно из профильных изданий.

Кроме того, тем, кто желает похудеть рекомендуют избегать сладких напитков, способствующих увеличению веса.

Ученые подчеркивают, что важно соблюдать специальный режим питания, употреблять пищу только в течение определенного периода времени.

Также эксперты советуют уменьшить стресс, высокий уровень которого оказывает влияние на режим питания и увеличивает тягу к высококалорийным продуктам.

Помимо этого, ученые в очередной раз напомнили о важности сна. Так, если человек выспался, то его организм быстрее восстанавливает силы.

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