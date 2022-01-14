Врач-гастроэнтеролог назвала причины возникновения изжоги

Причина его кроется в том, что в желудке кислая среда, которая переваривает пищу, в пищевод предназначен для транспортировки. Когда в него забрасывается кислота, происходит ожог.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала радио Sputnik о причинах возникновения изжоги и дала советы, как распознать серьезные заболевания, которые могут стать причиной этих неприятных ощущений.

По ее словам, изжога — это ощущение жжения и в верхней части живота, и дискомфорта в области груди. Причина его кроется в том, что в желудке кислая среда, которая переваривает пищу, в пищевод предназначен для транспортировки. Когда в него забрасывается кислота, происходит ожог.

Бережная напомнила, что изжога не всегда сигнализирует о заболевании, она, может быть, и у здоровых людей. Например, когда человек переел, резкого наклона или в случае большой физической нагрузки после еды.

Среди иных причин: аллергия на продукты. В том случае, если изжога возникает однократно, следует пересмотреть свой рацион. Если изжога возникает часто необходимо обратиться к врачу.

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