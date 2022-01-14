Названы три опасных последствия дефицита магния

Магний – важней элемент для здоровья человека. Специалисты утверждают, что многие люди не подозревают о его недостатке, поскольку на начальном этапе это состояние никак о себе не сигнализирует. Однако последствия дефицита магния могут быть очень опасными, рассказали ученые в одном из обзоров.

Среди самых серьезных последствий нехватки этого элемента эксперты выделили, гипертонию, аритмию, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, сердечную недостаточность, повышенную реактивность тромбоцитов и тромбоз, инфаркт миокарда, а также инсульт.

При лечении недостатка магния минимальная доза, которую нужно принимать, составляет 600 мг в день. Терапия длится более одного месяца, а затем продолжается поддерживающей нужный уровень элемента в крови дозой.

В рекомендациях NHS сказано, что мужчинам в возрасте от 19 до 64 лет требуется 300 мг магния в день, а женщинам в аналогичном возрасте – 270 мг магния в день.

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