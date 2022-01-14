Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит

Ученые изучили свойства продуктов с искусственно улучшенным вкусом и выяснили, почему они вызывают привыкание. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Ни для кого не секрет, что производители продуктов питания добавляют в свою продукцию специальные ингредиенты, улучшающие ее вкусовые качества. Компании тратят огромные деньги на создание рецептов пищи, вызывающей у человека привыкание и побуждающей человека съесть больше, чем нужно для простого удовлетворения голода.

Действие таких ингредиентов основано на активировании нейронной «схемы вознаграждения» в мозге, а также на подавлении сигналов о достаточности пищи. В итоге люди, испытывая радость при потреблении таких продуктов, едят их часто и много, причиняя вред своему здоровью.

Ученые из Канзасского университета (США) предложили выделить продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами в отдельную группу, названную ими гипераппетитными.

«У пищевых компаний есть очень хорошо разработанные формулы для этих типов продуктов, чтобы сделать их вкусными и существенно увеличить потребление, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Теры Фаззино (Tera Fazzino), доцента кафедры психологии и содиректора Центра исследований и лечения зависимостей при Канзасском университете. — Но если нет стандартного определения, мы не можем сравнивать результаты исследований по таким категориям, как сладости или фастфуд. Необходимо универсальное определение, которое является специфическим для всех продуктов с повышенной вкусовой привлекательностью».

По утверждению ученых, к гипераппетитным следует относить подвергшиеся специальной вкусовой обработке продукты с особой комбинацией жиров, углеводов, сахара и натрия. Для более точного определения параметров состава таких продуктов исследователи заложили в программу данные по 7757 продуктам из базы данных по пищевым продуктам и питательным веществам (FNDDS) Министерства сельского хозяйства США.

«Это программное обеспечение предоставляет в деталях набор данных о том, сколько калорий на порцию содержится в этой пище, а также — сколько жира, натрия, сахара, углеводов, клетчатки и всех других вещей», — говорит Фаззино.

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