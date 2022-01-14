Журналисты программы «Секретные материалы» узнали о гробах «Патриот»

Частное предприятие в Черкассах реализует недешевые гробы для погибших военных из России. Работники фирмы, если заказчик изъявит желание, смогут сделать русский герб на крышке гроба. Об этом информируют журналисты программы «Секретные материалы», выходящей на канале 2+2.

Журналисты провели новое расследование (фото из открытых источников)

Информация о реализации таких гробов была обнародована в одной из групп в социальных сетях. Там с иронией сообщали, что в таких гробах возвращаются в Россию ликвидированные оккупанты из Донецкого региона.

Представители этого медиа, чтобы узнать подробности, придумали свою историю. Вроде бы им нужны 10 элитных гробов с государственным российским гербом для отправки в Россию.

Поставщики товара, отвечая мнимым клиентам, сказали, что заказ можно выполнить и посчитали, сколько это будет стоить – в пределах 8 тысяч американских зеленых.

Важно, что недешевые гробы изготовлены из дорогой древесины, так же здесь имеется двухкрышечный саркофаг, где можно автоматически регулировать высоту дна. Все это украшено сусальным золотом в виде колонн, а дно гроба покрыто бархатом из Италии.

Склады этого частного предприятия находятся в Киеве, но оно дает предложения быстрой доставки в Россию с помощью своих партнеров.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что российский ритуальный сервис будет производить стеклянные гробы для умерших от COVID-19. Авторы идеи считают, что это позволит родным нормально проститься с усопшим. В настоящее время умерших от коронавирусной болезни хоронят в полиэтиленовых герметичных мешках для того, чтобы избежать распространения вируса от усопшего.

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