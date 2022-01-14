Личную печать Орлика нашли в Швеции — фото

В Швеции в праздничные дни нашли ранее неизвестную личную печать гетмана Филиппа Орлика.

Об этом написал доктор исторических наук ведущий научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook.

“С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом «Новость» гетмана Филиппа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке”, – говорится в сообщении.

Он назвал находку “исторической бомбой” и подчеркнул, что фото опубликовано впервые.

Ранее мы писали, что в Украину впервые за 311 лет доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика — первой конституции в мире, принятой 5 апреля 1710 года. Документ привезли из Национального архива Швеции.