Леонид Деркач умер — подробности, биография и фото

В пятницу, 14 января, в возрасте 82 лет умер бывший председатель Службы безопасности Украины, генерал армии Леонид Деркач.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил его сын, народный депутат Украины Андрей Деркач.

Причины смерти бывшего главы СБУ в настоящее время неизвестны — прощание с ним состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

«Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом. Царствие Небесное…», — пишет Деркач-младший.

Фото: Telegram Andrii Derkach

Жизненный путь

Леонид Деркач родился 19 июля 1939 года в Днепропетровске (сейчас — Днепр). Свою трудовую деятельность он начал в 1957 году на Южном машиностроительном заводе, где работал слесарем. В период с 1958 по 1961 годы он обучался в Днепропетровском механическом техникуме, параллельно работал помощником мастера.

В 1961-1964 годах служил в Советской армии, затем окончил в 1970 году физико-технологический факультет Днепропетровского государственного университета (ныне — Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара) по специальности «инженер-механик летательных аппаратов». Работал старшим инженером-технологом на Южном машиностроительном заводе.

В марте 1972 году стал работать в управлении КГБ Украинской ССР в Днепропетровской области. Прошел карьеру от оперуполномоченного до старшего оперуполномоченного отдела, а затем — начальника отделения. Окончил Высшие курсы КГБ в 1973 году.

Также занимал должности заместителя директора Павлоградского механического завода, начальника Павлоградского городского отдела УКГБ УССР в Днепропетровской области с 1983 по 1988 годы, а затем работал начальником отдела кадров УКГБ УССР в Днепропетровской области.

После распада СССР в 1991 году перевелся в Службу безопасности Украины — прошел карьерный путь от замначальника управления СБУ в Днепропетровской области до первого заместителя председателя СБУ. Некоторое время возглавлял Государственный таможенный комитет Украины, позже ставший Государственной таможенной службой.

С апреля 1998 по февраль 2000 годов возглавлял СБУ. На этой должности стал известен в прессе как герой ряда скандалов, включая т.н, «кассетный» — убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

В 2002-2006 годах был народным депутатом Украины. Уволен с военной службы летом 2006 года с правом ношения военной формы одежды — имел ряд наград, включая именное оружие. Звание «генерал армии» получил в августе 2000 года.

Ранее «Апостроф» сообщал о смерти первого председателя СБУ, экс-премьер-министра, министра обороны и секретаря СНБО Украины Евгения Марчука.