Появилось видео танца премьер-министра Джонсона

Видео широко разошлось в соцсетях после скандала вокруг участия Джонсона в нелегальной вечеринке во время локдауна.

В соцсетях опубликовали видео с танцующим на вечеринке премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает Huff Post.

Видео предположительно старое, но оно широко разошлось в соцсетях после скандала вокруг участия Джонсона в нелегальной вечеринке во время локдауна.

Джонсон танцует с держащей световой меч женщиной под песню Лайонела Ричи All Night Long.

Журналист Генри Дайер предположил, что видео было снято в 2013 году в период, когда Джонсон был мэром Лондона. Танцует Джонсон с тогдашней главой Лондонской ассамблеи.